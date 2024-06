Resta infilzato nelle punte del cancello di casa. Paura per un uomo che ha rischiato grosso nel corso di un banale lavoro all’esterno della propria residenza.

Resta infilzato nelle punte del cancello di casa

Ha rischiato grosso un uomo che l’altro giorno ha avuto un incidente domestico mentre stava facendo lavori di manutenzione al cancello di ingresso della propria abitazione. Secondo quanto risulta dai primi accertamenti, l’uomo era salito su una scala per poter lavorare dall’alto, ma qualcosa è andato storto e l’uomo è caduto sul cancello, restando infilzato a una delle punte delle struttura metallica.

E’ accaduto a Lauriano, centro a poca distanza da Chivasso. Subito è stato chiesto l’intervento dei soccorritori.

Trasportato al pronto soccorso con l’elicottero

Come riportano i colleghi di Prima Chivasso, sono arrivati sul posto gli operatori sanitari del 118, ed è atterrato nelle vicinanze anche un elicottero. L’uomo è stato soccorso e, vista la situazione, è stato disposto il trasferimento in elicottero all’ospedale Molinette di Torino. Fortunatamente, nonostante all’inizio si potesse pensare che la punta fosse entrata in profondità, le sue condizioni non sono preoccupanti.

Sul luogo dell’incidente domestico sono arrivati anche i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Chivasso per i rilievi di prassi.

