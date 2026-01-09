Rettore del santuario si infortuna sul ghiaccio dopo la messa. Intervento del Soccorso alpino, monenti di apprensione in un centro del Canavese.

Rettore del santuario si infortuna sul ghiaccio dopo la messa

Intervento di soccorso nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 8 gennaio, a Forno Alpi Graie, centro del Canavese. Qui un sacerdote è rimasto ferito dopo una caduta sul ghiaccio. A entrare in azione sono stati il Soccorso alpino e speleologico e il servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero Piemonte. Lo riportano i colleghi di Prima il Canavese.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 12.30, quando la centrale operativa ha ricevuto la richiesta di aiuto dal rettore del santuario di Nostra Signora di Loreto, scivolato e caduto dopo aver celebrato messa, mentre percorreva il tratto in discesa verso l’abitato di Forno Alpi Graie. Subito sono state attivate le squadre di soccorso a terra e l’elicottero dell’emergenza sanitaria.

L’intervento dei soccorritori

Le operazioni si sono svolte in condizioni ambientali particolarmente difficili. L’elisoccorso è riuscito a sbarcare l’équipe sanitaria e i tecnici del Soccorso Alpino a circa cento metri di dislivello più a valle rispetto al luogo dell’incidente, reso poco accessibile dalla fitta vegetazione. I soccorritori hanno quindi raggiunto il ferito a piedi.

Una volta sul posto, l’uomo è stato stabilizzato e immobilizzato: presentava una sospetta frattura del femore. Dopo le prime cure, è stato posizionato sulla barella per il trasporto. Il peggioramento del meteo ha però costretto l’elicottero a scendere a Ceres, rendendo necessario un primo trasferimento via terra.

