Rinnovata la terapia intensiva coronarica all’ospedale di Vercelli

L’ospedale Sant’Andrea di Vercelli ha rinnovato completamente la propria unità di terapia intensiva coronarica. Adesso la struttura è dotata di apparecchiature che consentono di monitorare tutti i pazienti 24 ore al giorno da un’unica postazione.

Nella giornata di ieri, giovedì 15 febbraio, il presidente della Regione Alberto Cirio vi ha fatto tappa durante la visita all’ospedale, anche per un simbolico taglio del nastro di questo intervento realizzato grazie al contributo del Comune di Vercelli e della Fondazione Cassa di risparmio di Vercelli. L’intervento è costato 930mila euro.

Il punto sugli interventi in corso nelle strutture sanitarie del territorio

La visita di Cirio è stata l’occasione per fare il punto su altri interventi in corso, per lo più finanziati con fondi Pnrr. Questo l’elenco: Casa della salute di Santhià, 1.663.000 euro (lavori consegnati il 20 novembre 2023). Ospedale di Comunità di Gattinara, 2.755.000 euro (lavori consegnati il 15 dicembre 2023). Casa della salute di Varallo, 1.663.500 euro (stipula del contratto il 21 dicembre 2023).

Città della salute di Vercelli (via Crosa), 1.663.500 (stipula contratto il 21 dicembre 2023). E’ intanto in fase di aggiudicazione la Centrale operativa territoriale di Vercelli (che andrà in via Crosa, ma che è già in funzione alla Piastra): il valore dell’opera è di 173.000 euro tutti da Pnrr.