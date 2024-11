Roasio, sparita la girandola che ricordava Matteo Senfet. I genitori del ragazzo di Roasio morto a 17 anni: un gesto meschino e inutile.

Roasio, sparita la girandola che ricordava Matteo Senfet

«Siamo molto dispiaciuti e amareggiati perché ci siamo accorti che in questi giorni la girandola che avevamo messo nell’aiuola di Matteo è sparita». I genitori di Matteo Senfet non si danno pace.

Qualcuno si è portato via una girandola colorata di 45 centimetri di diametro per un metro di altezza.

«Era un modo per rendere “allegro” il passaggio delle auto e regalare un sorriso a tutti coloro che passavano ricordando il nostro Matteo – spiegano i genitori -. Non è tanto per il “valore” della girandola in se (tanto ne compreremo un’altra) ma per il gesto meschino e il coraggio di portare via un dono fatto con amore nel luogo dove nostro figlio è volato in cielo».

La tragedia del 7 settembre

E’ passato ormai più un anno dal terribile episodio che ha spezzato la vita di Matteo Senfet ad appena 17 anni in un incidente stradale all’altezza delle “quattro strade”, lungo la 142, a Roasio, paese dove viveva.

Nell’occasione dell’anniversario della morte lo scorso 7 settembre papà Andrea, mamma Barbara e i fratelli Lorenzo e Luca, si erano trovati con parenti e amici in chiesa per ricordare Matteo. Poi dopo la cerimonia si erano diretti sul luogo dell’incidente per rinnovare quell’area ricordo sistemando la girandola.

