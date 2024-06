Roberto Scheda vince il ballottaggio ed è il nuovo sindaco di Vercelli. Sconfitto l’avversario Gabriele Bagnasco, in festa il centrodestra.

Roberto Scheda vince il ballottaggio ed è il nuovo sindaco di Vercelli

Con 8.070 voti contro 6.821, Roberto Scheda è il nuovo sindaco di Vercelli. Ha battuto l’avversario Gabriele Bagnasco, portando il centrodestra a confermarsi alla guida del capoluogo della provincia. Avvocato di 81 anni, Scheda era stato assessore ai lavori pubblici nella prima amministrazione di Andrea Corsaro. Poi si era candidato contro Corsaro e nell’ultima legislatura è rimasto all’opposizione.

Al primo turno il centrodestra che appoggia Roberto Scheda aveva raggiunto il 37,8 per cento, raccogliendo 7.784 voti contro i 5.262 delle sinistre che candidano Gabriele Bagnasco, che si erano fermate al 25,6 per cento. Adesso Scheda ha vinto col 54,2 per cento contro il 45,8. Ma sono andati a votare davveri in pochi: appena il 42 per cento degli aventi diritto al voto.

I festeggiamenti

Esaurito lo spoglio, Scheda arrivato in municipio tra i festeggiamenti dei membri delle sue liste, abbracciando tutti con affetto e qualche lacrima di commozione. Lo riportano i colleghi di Prima Vercelli.

«Sono entrato la prima volta in questo Comune nel 1970 come assessore. Oggi, 54 anni dopo, sono diventato finalmente il sindaco di questa città che amo. La mia è una missione: voglio restituire a Vercelli tutto quello che mi ha dato nell’arco di una vita intera e avrò l’onore di farlo con una straordinaria squadra di persone che si sono impegnate, giorno dopo giorno, per arrivare a questa grande vittoria. A tutti i candidati dei tre partiti va il mio più sincero ringraziamento».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook