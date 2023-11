Rogo devasta Cascina Villa Caccia a Lenta: vigili del fuoco al lavoro per ore. Una persona intossicata e ricoverata in ospedale.

La scorsa notte un incendio ha devastato Cascina Villa Caccia a Lenta, struttura agricola che fa anche servizio di agriturismo. L’allarme è scattato intorno alle 2.20: le squadre dei vigili del fuoco dal comando di Vercelli sono intervenute con le autopompe per circoscrivere il rogo, la cui orogine è ancora da da definitre.

Intervenute sul posto anche squadre volontarie da Romagnano Sesia e la Botte di Cossato.

Una persona intossicata

Sul posto anche gli operatori del 118. Da segnalare infatti anche una persona che è rimasta intossicata dai prodotti della combustione, seppure in modo lieve. Questa persona è stata accompagnata dai sanitari al pronto soccorso per i controlli del caso. In mattinata l’intervento era ancora in corso per la bonifica. Da quantificare i danni, ma potrebbero essere ingenti.