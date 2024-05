Donna muore schiacciata dal rimorchio carico di legna. La tragedia sotto gli occhi del marito: la vittima aveva 63 anni.

Donna muore schiacciata dal rimorchio carico di legna

Tragedia nella mattinata di ieri, lunedì 6 maggio, a Valloriate, centro in provincia di Cuneo. Una donna di 63 anni è morta mentre era impegnata con il marito a fare legna nei boschi. Si chiamava Marina Bussone.

Stando alle prime ricostruzioni, il rimorchio del trattore condotto dal marito Renato Bernardi, 78 anni, si sarebbe ribaltato, travolgendo la donna. Come riportano i colleghi di Prima Cuneo, i due erano impegnati a fare legna in un’area vicino a una frazione, e stavano in quel momento percorrendo una pista forestale in una frazione del paese. Trasportando la legna, all’altezza di una curva il rimorchio del trattore si sarebbe inclinato fino a ribaltarsi, travolgendo la donna.

Inutile l’intervento dei soccorsi

E’ stato lo stesso marito, sotto choc, a dare imediatamente l’allarme e a chiamare il 112. Purtroppo a nulla sono valsi i soccorsi del personale 118 intervenuto con l’elicottero. La donna è morta sul colpo, o poco dopo.

Sull’incidente indagano i carabinieri della compagnia di Borgo San Dalmazzo.

