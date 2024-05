Incidente al motoraduno, muore un giovane di 17 anni. Durante il giro il ragazzo ha sbandato ed è finito contro un guard-rail: nulla da fare per lui.

Incidente al motoraduno, muore un giovane di 17 anni

E’ finito in tragedia il motoraduno che era stato organizzato ieri, domenica 5 maggio, a Monale d’Asti. Era la dodicesima edizione dell’iniziativa, con appassionati delle due ruote arrivati da tutto il Piemonte.

Un giovane di 17 anni stava partecipando al giro in sella alla sua moto, e stava percorrendo i sentieri delle colline: improvvisamente, per cause ancora da chiarire, il giovane ha urtato il bordo della strada poco distante dal bivio che porta a Piea e Piovà Massaia ed è caduto, colpendo anche un guard-rail. Era circa mezzogiorno.

L’arrivo dei soccorritori

Sono subito scattati i soccorsi da parte degli operatori del 118, assieme agli altri volontari che presiedevano alla sicurezza dell’evento. Purtroppo per il giovanissimo centauro non c’è stato nulla da fare, e poco dopo ne è stato dichiarato l’avvenuto decesso.

La vittima di questa tragedia è Andrea Danusso, classe 2006, residente a Priocca d’Alba e figlio di un noto agricoltore che ha un’azienda in zona. E’ la seconda vittima che piange l’Astigiano nel giro di un paio di settimane: a metà aprile un altro 17enne aveva perso la vita in moto a seguito dello scontro con una vettura.

