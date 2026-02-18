Roulotte si sgancia e provoca un incidente tra un’altra auto e un camion cisterna. Rintracciato grazie alle telecamere il conducente che aveva “perso” il caravan.

Roulotte si sgancia e provoca un incidente tra un’altra auto e un camion cisterna

Rocambolesco incidente l’altra mattina a Cerano, nel Novarese, con un episodio che avrebbe potuto anche aveer conseguenze ben più serie. Mantre ha fortunatamente avuto conseguenze solo materiali. Tutto è accaduto poco dopo le 10 lungo la strada provinciale 4, nei pressi della rotatoria che conduce verso Cassolnovo.

Secondo una prima ricostruzione, una roulotte si sarebbe sganciata dal veicolo che la stava trainando, finendo improvvisamente sulla carreggiata. Il conducente dell’auto, invece di fermarsi, si è allontanato dal luogo dell’accaduto, lasciando il rimorchio in mezzo alla strada.

Lo scontro tra auto e cisterna

Una vettura che sopraggiungeva dalla direzione opposta, per evitare l’impatto frontale con la roulotte che gli si è improvvisamente parata davanti, ha effettuato una manovra brusca finendo per urtare un autoarticolato che trasportava bio-carburante. Nell’impatto si è verificata la fuoriuscita di olio dal motore del mezzo pesante, con conseguente sversamento sulla carreggiata. Nonostante la dinamica potenzialmente pericolosa, non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Trecate, affiancati dalla polizia locale di Cerano e da una pattuglia della polizia stradale, che hanno provveduto alla gestione della viabilità e alla messa in sicurezza dell’area.

Rintracciato il condicente “distratto”

Determinante per risalire al conducente dell’auto che ha “perso” la roulotte è stato il sistema di videosorveglianza dei varchi: grazie alle telecamere, l’automobilista è stato identificato. Si tratta di un cittadino straniero residente a Trecate. Sono in corso gli accertamenti del caso.

Foto d’archivio

