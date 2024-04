Ruba i costumi a quattro turiste poi mostra loro i genitali. L’uomo ha lasciato anche un bigliettino col suo numero alle ragazze. La chiamata però l’ha ricevuta dai carabinieri.

I carabinieri di Cannobio, nei giorni scorsi, hanno denunciato un 30enne residente nella provincia di Varese per atti osceni in luogo pubblico e appropriazione indebita.

Come riporta Prima Novara, tutto è iniziato un giorno dell’altro weekend, quando faceva caldo. E nella zona di Cannero Riviera quattro turiste tedesche stavano prendendo il sole quando hanno notato un individuo che le osservava in modo insistente. L’uomo era seduto sulla spiaggia a circa quattro metri da loro e non smetteva di guardarle. Le ragazze erano a disagio e per togliersi da questo imbarazzo hanno deciso di andare a fare un bagno.

Al loro ritorno hanno notato che anche lo strano individuo era andato a fare il bagno. Pensando che la situazione si fosse normalizzata le ragazze hanno proseguito nel godersi il sole, considerando che il giorno seguente sarebbero rientrate in Germania.

Mostra i genitali alle ragazze

Tuttavia, una volta che l’uomo è uscito dall’acqua si è avvicinato nuovamente alle ragazze e mantenendo sempre fisso lo sguardo su di loro gli ha anche mostrato i propri genitali. A quel punto il disagio delle ragazze era diventato insopportabile, quindi, per evitare ulteriori complicazioni, hanno deciso di cambiarsi e allontanarsi, lasciando i costumi, ancora bagnati, ad asciugare.

Ruba i costumi e lascia il numero di cellulare

Dopo circa mezz’ora sono tornate a recuperare i loro effetti ma al loro posto hanno trovato un biglietto con un numero di telefono e l’invito a contattarlo se avessero voluto fare la conoscenza di un nuovo amico italiano.

Insieme al biglietto c’era un paio di boxer da uomo che le ragazze hanno riconosciuto come quelli indossati dall’individuo che le aveva costrette ad allontanarsi.

Le turiste, spaventate, si sono rivolte ai carabinieri di Cannobio che hanno avviato gli accertamenti per identificare il presunto molestatore vista anche l’elevata presenza turistica di questo periodo.

La telefonata dei carabinieri

E’ stato facile, visto che c’era un numero di teelfono, ed è bastato telefonare. Dall’altro capo del telefono una voce maschile ha inizialmente negato le accuse, ma, successivamente, anche grazie alle incalzanti domande dei carabinieri ha ammesso di essere lui l’autore del biglietto e di aver preso i costumi lasciati dalle turiste ad asciugare.

Conocato al comando carabinieri di Cannobio, l’uomo ha cercato di giustificarsi affermando di aver frainteso le intenzioni delle donne, pensando erroneamente che ci fosse un interesse reciproco. I costumi sono stati restituiti alle turiste che l’indomani sono ripartite per il loro paese.

Alla fine l’uomo è stato denunciato a piede libero per atti osceni in luogo pubblico e appropriazione indebita.

