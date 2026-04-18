Ruba i soldi a una donna dopo una notte di violenza sessuale: 31enne arrestato. Un altro complice era già finito in carcere per altri reati.

Ruba i soldi a una donna dopo una notte di violenza sessuale: 31enne arrestato

È il risultato di un’articolata attività investigativa, partita da una denuncia e sviluppatasi nel corso di diversi mesi, l’arresto di un uomo di 31 anni residente a Casale Monferrato, gravemente indiziato dei reati di violenza sessuale e furto.

A dare avvio all’inchiesta è stata la segnalazione di una donna di 33 anni, che si è rivolta agli agenti del Commissariato locale raccontando quanto accaduto in una notte d’agosto. Secondo il suo racconto, intorno all’una si sarebbe recata in un edificio insieme a una conoscente e a due uomini, rispettivamente di 35 e 31 anni. Proprio in quel contesto, la donna avrebbe subito abusi sessuali sotto minaccia, mentre le sarebbero stati sottratti anche del denaro.

Partoono le indagini

Dopo la denuncia, sono scattate immediatamente le indagini. L’immobile indicato come luogo degli abusi è stato posto sotto sequestro, mentre gli investigatori hanno acquisito la documentazione sanitaria relativa alle visite effettuate dalla vittima e sequestrato gli indumenti ritenuti utili agli accertamenti. Fondamentale anche il contributo degli specialisti del gabinetto interregionale della Polizia scientifica di Torino, che hanno eseguito analisi tecniche e biologiche sui reperti raccolti.

Gli esiti degli accertamenti hanno consentito di rafforzare il quadro indiziario nei confronti dei due uomini coinvolti. Sulla base degli elementi raccolti, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vercelli ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare nei loro confronti. Nei giorni scorsi è stato eseguito l’arresto del 31enne, mentre l’altro uomo risulta già detenuto in carcere per una diversa vicenda.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook