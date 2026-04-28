Ruba al supermercato e aggredisce il vigilante: arrestato 38enne a Cossato. La minaccia alla security: vi lancio l’acido.

Ruba al supermercato e aggredisce il vigilante: arrestato 38enne a Cossato

Sorpreso a rubare generi alimentari in un supermercato, ha reagito con violenza, minacciando e aggredendo l’addetto alla sicurezza. È accaduto l’altra mattina al Penny Market di via Matteotti, a Cossato. Lo riporta La Provincia di Biella.

Il vigilante aveva notato un uomo aggirarsi con fare sospetto tra gli scaffali del punto vendita. Convinto di non essere osservato, il cliente ha prelevato diversi prodotti alimentari, nascondendoli sotto il piumino, per poi presentarsi alla cassa e pagare soltanto pochi articoli.

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Il controllo all’uscita

Quando è stato invitato a fermarsi in attesa delle forze dell’ordine, l’uomo ha reagito con estrema aggressività: ha sferrato un pugno al volto del vigilante, dando il via a una colluttazione. E ha rivolto pesanti minacce ai presenti, fingendo di avere un’arma e arrivando a minacciare di lanciare acido. La situazione è stata riportata sotto controllo grazie anche all’intervento del vice direttore del supermercato.

Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile di Cossato, allertati tramite il 112. I militari hanno perquisito il sospetto, recuperando la merce sottratta e restituendola al punto vendita.

Scatta l’arresta per rapina impropria

Per l’uomo, un 38enne di origine pakistana senza fissa dimora, con precedenti per reati contro il patrimonio e spaccio di stupefacenti, sono scattate le manette. È stato arrestato con l’accusa di rapina impropria e, su disposizione della Procura di Biella, trattenuto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo. L’arresto è stato convalidato e nei suoi confronti è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa del processo.

Il vigilante, soccorso dal personale del 118, è stato trasportato al pronto soccorso: per lui un trauma facciale giudicato guaribile in pochi giorni.

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