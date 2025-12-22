Valle Mosso: non paga il bus, aggredisce l’autista e gli rompe gli occhiali. Si tratta di un giovane nordafricano, ora ricercato attraverso i video delle telecamere.

Alta tensione a bordo di un autobus di linea Atap in partenza da Valle Mosso per Biella. Un autista di 58 anni è stato aggredito da un giovane al termine di una discussione nata per il mancato pagamento del biglietto. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi e ha reso necessario l’intervento dei carabinieri.

Secondo quanto ricostruito, il giovane – un ventenne – sarebbe salito sul mezzo dichiarando fin da subito di non avere né il biglietto né il denaro per acquistarlo, aggiungendo di non avere con sé nemmeno i documenti. Di fronte a questa situazione, l’autista avrebbe rifiutato di farlo viaggiare, invitandolo a scendere dal bus.

L’aggressione all’autista

In un primo momento il ragazzo si è allontanato senza opporre resistenza. Ma evidentemente ha subito cambiato idea: è tornato indietro e, improvvisamente, ha colpito il conducente con un pugno al volto. L’aggressione ha provocato una ferita al sopracciglio e un evidente ematoma, oltre alla rottura degli occhiali dell’autista, che ha dovuto ricorrere alle cure mediche.

Subito dopo il gesto, il giovane si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Chiamati i carabinieri

L’autista ha immediatamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. I carabinieri stanno ora svolgendo tutti gli accertamenti del caso e hanno avviato le verifiche anche attraverso le immagini registrate dalle videocamere di videosorveglianza presenti in zona e a bordo del mezzo.

Le indagini sono in corso per identificare il responsabile dell’aggressione e procedere nei suoi confronti.

