Rubata la corona d’oro della Madonna della Neve: sgomento a Bannio Anzino

Furto sacrilego nella notte tra sabato 4 e domenica 5 luglio a Bannio Anzino, in Valle Anzasca. Ignoti si sono introdotti nella chiesa del paese e hanno rubato la corona d’oro della statua della Madonna della Neve, uno degli oggetti più cari alla comunità locale. La statua della Vergine è custodita nel santuario omonimo. L’episodio è stato denunciato ai carabinieri, che hanno avviato le indagini per individuare i responsabili. Le telecamere presenti nella zona potrebbero fornire elementi utili alle investigazioni.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi sarebbero entrati passando dal campanile, forzando diverse porte prima di raggiungere la sacrestia, dove era custodita la corona. I ladri hanno portato via esclusivamente il prezioso manufatto, senza toccare altri beni presenti all’interno dell’edificio religioso.

LEGGI ANCHE: Furto nella chiesa di Biandrate, rubati crocifisso e gioielli

Un simbolo di fede e di appartenenza

Il valore della corona va ben oltre l’aspetto economico. Il gioiello era stato realizzato grazie all’oro donato dai cittadini di Bannio, successivamente fuso per creare un simbolo della profonda devozione del paese verso la Madonna della Neve. L’opera era nata in occasione del quattrocentesimo anniversario della Milizia tradizionale, una delle istituzioni storiche più sentite della comunità.

La notizia del furto ha suscitato profondo sconcerto tra i residenti. La corona era stata inoltre benedetta da Papa Francesco durante una visita in Vaticano di una delegazione del paese, diventando così un oggetto dal forte significato religioso e identitario. Ora la speranza è che le indagini dei carabinieri consentano di recuperare il prezioso manufatto e di restituire alla comunità un simbolo che rappresenta la sua storia, la sua fede e le sue tradizioni.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook