Sacerdote dell’Aronese patteggia due anni per atti sessuali con una minorenne

Ha patteggiato due anni di reclusione con pena sospesa un sacerdote di 39 anni, in passato in servizio nell’Aronese, accusato di atti sessuali con una minorenne di 16 anni. La decisione è stata definita dal tribunale nell’ambito del procedimento nato da fatti risalenti al 2023 e contestati dalla Procura.

La sospensione della pena è subordinata all’obbligo di seguire un percorso di riabilitazione presso un istituto specializzato nella prevenzione e nel contrasto ai reati sessuali. Al religioso è stata inoltre riconosciuta l’attenuante del fatto di minore gravità.

L’indagine e le accuse

L’inchiesta riguarda il rapporto instaurato con una ragazza di 14 anni che frequentava l’oratorio della parrocchia dove il sacerdote prestava servizio come coadiutore. Nel corso della frequentazione i due si erano scambiati anche messaggi dal contenuto ritenuto equivoco.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, nel 2023 tra il religioso e la minorenne si è verificato un rapporto sessuale. In un primo momento sia il sacerdote sia la giovane hanno negato l’episodio, ma il quadro investigativo è cambiato dopo ulteriori accertamenti e nuove testimonianze raccolte dagli investigatori.

LEGGI ANCHE: Celebra la “messa del lupo”: sacerdote denunciato da animalisti

L’allontanamento dalla parrocchia

Le dichiarazioni dei genitori della ragazza e di una persona alla quale la giovane si era confidata hanno portato la Procura a chiedere l’imputazione per atti sessuali con minore di 16 anni, superando l’ipotesi iniziale di archiviazione.

Nel frattempo il sacerdote aveva già lasciato la comunità parrocchiale interessata dalla vicenda. In una nota diffusa all’epoca, la diocesi aveva comunicato che il religioso avrebbe affrontato un periodo di riposo, studio e ricerca spirituale prima di un eventuale nuovo incarico pastorale. Lo riporta il Corriere di Novara.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook