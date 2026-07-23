Sale sul tetto dell’ospedale e minaccia di lanciarsi: salvato dopo una lunga trattativa

Momenti di caos nel Biellese. Un giovane di 22 anni è stato salvato dopo essere salito sul tetto dell’ospedale di Ponderano e aver minacciato di lanciarsi nel vuoto. L’episodio è avvenuto l’altro giorno, preceduto di poche ore da un primo intervento dei carabinieri a Cossato, dove lo stesso ragazzo si gettava tra le auto in transito. Trasportato in pronto soccorso dal 118, è stato poi messo in salvo grazie all’azione congiunta di carabinieri, vigili del fuoco e personale del posto di polizia.

Prima l’allarme a Cossato

La mattinata era iniziata con una segnalazione arrivata da un bar di Cossato, dove il giovane creava una situazione di pericolo camminando in mezzo alla carreggiata. I carabinieri lo hanno raggiunto, fermato e affidato ai sanitari del 118.

Considerato il forte stato di agitazione, l’ambulanza è stata accompagnata fino all’ospedale dalla pattuglia dell’Arma. L’obiettivo era garantire un trasferimento in sicurezza e consentire le cure necessarie.

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La crisi sul tetto

Nel primo pomeriggio il ventiduenne è riuscito a raggiungere il tetto dell’ospedale, annunciando l’intenzione di buttarsi e chiedendo di parlare esclusivamente con i carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti del posto di polizia.

La situazione è rimasta delicata per diversi minuti, mentre i soccorritori cercavano di instaurare un dialogo con il giovane per convincerlo a rinunciare al gesto.

Il salvataggio

Alla vista dei carabinieri il ragazzo ha chiesto una sigaretta. Quel momento ha contribuito ad allentare la tensione e ad aprire uno spiraglio per la trattativa con i soccorritori. Poco dopo ha accettato di farsi raggiungere dai vigili del fuoco, che lo hanno riportato in sicurezza. Il ventiduenne è stato quindi riaffidato al personale del Pronto soccorso per le cure e gli accertamenti del caso.

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