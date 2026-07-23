CronacaFuori zona
Sale sul tetto dell’ospedale e minaccia di lanciarsi: salvato dopo una lunga trattativa
Il giovane era stato accompagnato in pronto soccorso dopo aver creato pericolo nel Cossatese. Decisivo l’intervento delle forze dell’ordine.
Momenti di caos nel Biellese. Un giovane di 22 anni è stato salvato dopo essere salito sul tetto dell’ospedale di Ponderano e aver minacciato di lanciarsi nel vuoto. L’episodio è avvenuto l’altro giorno, preceduto di poche ore da un primo intervento dei carabinieri a Cossato, dove lo stesso ragazzo si gettava tra le auto in transito. Trasportato in pronto soccorso dal 118, è stato poi messo in salvo grazie all’azione congiunta di carabinieri, vigili del fuoco e personale del posto di polizia.
Prima l’allarme a Cossato
La mattinata era iniziata con una segnalazione arrivata da un bar di Cossato, dove il giovane creava una situazione di pericolo camminando in mezzo alla carreggiata. I carabinieri lo hanno raggiunto, fermato e affidato ai sanitari del 118.
Considerato il forte stato di agitazione, l’ambulanza è stata accompagnata fino all’ospedale dalla pattuglia dell’Arma. L’obiettivo era garantire un trasferimento in sicurezza e consentire le cure necessarie.
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La crisi sul tetto
Nel primo pomeriggio il ventiduenne è riuscito a raggiungere il tetto dell’ospedale, annunciando l’intenzione di buttarsi e chiedendo di parlare esclusivamente con i carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti del posto di polizia.
La situazione è rimasta delicata per diversi minuti, mentre i soccorritori cercavano di instaurare un dialogo con il giovane per convincerlo a rinunciare al gesto.
Il salvataggio
Alla vista dei carabinieri il ragazzo ha chiesto una sigaretta. Quel momento ha contribuito ad allentare la tensione e ad aprire uno spiraglio per la trattativa con i soccorritori. Poco dopo ha accettato di farsi raggiungere dai vigili del fuoco, che lo hanno riportato in sicurezza. Il ventiduenne è stato quindi riaffidato al personale del Pronto soccorso per le cure e gli accertamenti del caso.
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