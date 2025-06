Alle Marmitte dei giganti si sfiora un’altra tragedia: bimbo e nonna in acqua. Episodio molto simile a quello accaduto una settimana fa, ma con esito ben peggiore.

Dopo la tragedia di domenica scorsa, ancora momenti di paura alle Marmitte dei giganti, nella zona degli orridi di Uriezzo ad Antigorio, dove si è nuovamente sfiorata la tragedia. Un bambino è scivolato accidentalmente in acqua e, nel tentativo di trattenerlo, anche la nonna è stata trascinata via dalla corrente.

Provvidenziale l’intervento di un uomo presente sul posto, che è riuscito a raggiungere rapidamente la marmitta, recuperare il bambino e assistere la donna fino all’arrivo dei soccorsi.

Soccorso alpino già presente in zona per esercitazioni

Altra circostanza fortunata, sul posto si trovava già il Soccorso alpino, impegnato in un addestramento nazionale a Premia con l’unità cinofila. Tra i soccorritori c’era anche uno speleo sub, che stava partecipando come figurante per il corso cinofili e che si è tuffato per portare in salvo i tre coinvolti.

La nonna ha riportato alcuni traumi e un principio di ipotermia ed è stata trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti, grazie al supporto dei volontari del Soccorso alpino della stazione di Baceno e di una squadra dei vigili del fuoco, che hanno curato il trasporto fino all’ambulanza.

L’incidente di domenica scorsa

Solo la settimana prima, sempre nella stessa zona, un episodio simile si era purtroppo concluso con la morte di un turista varesino. L’incidente era avvenuto quando due persone erano finite in acqua nelle pozze sotto il ponte di Maiesso. Una di loro è riuscita a salvarsi aggrappandosi a un tronco ed è stata recuperata grazie all’intervento tempestivo del Soccorso alpino e dei vigili del fuoco. L’uomo era stato trasportato in ambulanza in stato di ipotermia.

L’altro uomo è stato invece trascinato dall’acqua e recuperato quando era ormai senza vita. Questo nuovo incidente riporta alta l’attenzione sulla pericolosità del sito naturale, particolarmente insidioso in alcuni punti.

