Dramma agli Orridi di Uriezzo: 50enne cade in acqua e muore

È stato ritrovato senza vita un uomo di 50 anni disperso nel primo pomeriggio di oggi, domenica 25 maggio, agli Orridi di Uriezzo, nella Valle Antigorio (provincia del Verbano-Cusio-Ossola). L’uomo era caduto nel torrente durante un’escursione in un’area molto frequentata, famosa per le sue bellezze naturalistiche ma anche per i tratti insidiosi.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13.15, quando due persone sono finite in acqua nelle pozze sotto il ponte di Maiesso. Una di loro è riuscita a salvarsi aggrappandosi a un tronco ed è stata recuperata grazie all’intervento tempestivo del Soccorso alpino e dei vigili del fuoco, che hanno usato tecniche di recupero con le corde. L’uomo è stato trasportato in ambulanza in stato di ipotermia.

Ritrovato il corpo senza vita

Per l’altra persona invece sono scattate ricerche che hanno coinvolto anche i sommozzatori, l’elisoccorso, il 118 e le forze dell’ordine. Purtroppo, le operazioni si sono concluse nel peggiore dei modi, con il ritrovamento del corpo senza vita.

Gli Orridi di Uriezzo sono uno spettacolo naturale tra i più suggestivi dell’Ossola. Tuttavia, la loro bellezza cela pericoli, soprattutto in condizioni di terreno instabile o scivoloso. Questo tragico episodio è un doloroso monito per tutti gli escursionisti: è fondamentale affrontare questi percorsi con la massima prudenza, adeguata preparazione e rispetto delle norme di sicurezza.

Le autorità locali raccomandano di informarsi sempre sulle condizioni del percorso e di non sottovalutare i rischi legati all’ambiente montano, anche nei tratti apparentemente semplici.

