Salvati nella notte due 19enni bloccati tra i ghiacci in montagna. Gli escursionisti non riuscivano a ridiscendere perché stavano andando in ipotermia.

Salvati nella notte due 19enni bloccati tra i ghiacci in montagna

Se la sono vista brutta due ragazzi di 19 anni che l’altra sera sono rimasti bloccati su un versante ghiacciato sulle pendici della Bisalta, nel comune di Boves, nel Cuneese. I due si stavano letterelmente congelando e si sono trovati nell’impossibilità di procedere oltre verso la valle.

L’allarme è stato lanciato dai famigliari dei due 19enni intorno alle 21. I ragazzi erano riusciti a comunicare la propria posizione Gps segnalando di essere bloccati su terreno ghiacciato lungo un versante molto impervio della montagna.

Sul posto sono arrivati i tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese. Sono ntervenuti con il supporto del servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, il Soccorso alpino della Guardia di finanza e i vigili del fuoco per il recupero di due escursionisti bloccati.

LEGGI ANCHE: Bloccati da una nevicata: nove migranti assiderati soccorsi sopra Claviere

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono state inviate le squadre a terra che hanno camminato per ben due ore prima di raggiungere i giovani. È stato necessario utilizzare manovre alpinistiche per metterli in sicurezza e per issarli più a monte in un punto meno meno esposto.

Poiché erano incapaci di scendere a valle a causa della forte ipotermia, è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza 118 decollata da Torino in assetto di volo notturno. Alla fine i due escursionisti sono stati recuperati a bordo tramite verricello. E infine sono stati trasferiti in ospedale dove sono stati ricoverati in codice giallo intorno alle 23.

Su Prima Cuneo leggi “Salvati nella notte due 19enni bloccati tra i ghiacci in montagna”