Sanità in lutto per la scomparsa del dottor Mauro Silvani

Il dottor Mauro Silvani, medico urologo e andrologo, è morto a Biella all’età di 67 anni. La notizia ha suscitato profondo cordoglio nel mondo della sanità biellese, dove il professionista era conosciuto per il lungo impegno clinico e per il rapporto costruito negli anni con colleghi e pazienti.

La sua figura era legata in modo particolare all’urologia del territorio. Per molti biellesi Silvani è stato un medico di riferimento, capace di unire competenza specialistica, esperienza ospedaliera e attenzione alla persona. La sua scomparsa lascia un vuoto importante nella comunità sanitaria locale.

Una carriera al servizio dell’ospedale

Specialista in urologia e in endocrinologia e malattie del ricambio a indirizzo andrologico, Mauro Silvani ha lavorato per oltre venticinque anni nel Servizio sanitario nazionale. Nel suo percorso ha ricoperto anche l’incarico di direttore facente funzione della struttura di urologia dell’ospedale di Biella.

Nel corso della carriera ha seguito attività cliniche, chirurgiche e organizzative, contribuendo allo sviluppo del reparto urologico biellese. Colleghi e pazienti lo ricordano come un professionista preparato, presente e profondamente legato al proprio lavoro.

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L’ultimo saluto

La veglia di preghiera sarà recitata nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 25 maggio, alle 19 nella chiesa parrocchiale di San Paolo a Biella. I funerali saranno celebrati martedì 26 maggio alle 10, nella stessa chiesa.

Dopo la funzione religiosa, la salma proseguirà verso il tempio crematorio di Biella. In queste ore sono molti i messaggi di vicinanza alla famiglia e il ricordo di chi ha incontrato il dottor Silvani nel suo percorso umano e professionale. Lo riporta Prima Biella.

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