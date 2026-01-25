Scende dall’auto per salvare una volpe e viene travolto. Un 43enne sbalzato violentemente dall’altra parte della carreggiata.

Scende dall’auto per salvare una volpe e viene travolto

Grave incidente stradale l’altra notte a Valperga, nel Canavese, dove un uomo di 43 anni residente a Caluso è rimasto seriamente ferito dopo essere stato investito dalla propria auto cghe è stata tamponata.

L’uomo si trovava alla guida di una Fiat Panda di servizio Sicuritalia quando, lungo la carreggiata, ha investito una volpe. Fermatosi per verificare l’accaduto e prestare soccorso all’animale, è sceso dall’abitacolo, ma in quel momento la vettura è stata tamponata in modo piuttosto violento da una Fiat Punto, il cui conducente non è riuscito a evitare l’ostacolo.

La vettura finita in una scarpata

A seguito dell’impatto, la Panda è finita in una scarpata a lato della strada, mentre il 43enne è stato sbattuto violentemente sull’altra corsia, riportando gravi traumi. Il giovane alla guida della Punto, poi risultato negativo all’alcol test, si è subito fermato per prestare aiuto, insieme ad altri passanti. Tra i primi ad intervenire anche il sindaco di Valperga, che ha contribuito a mettere in sicurezza l’area in attesa dei soccorsi.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno stabilizzato l’uomo e lo hanno trasportato in ospedale, dove si trova ricoverato in gravi condizioni. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, impegnati nella messa in sicurezza del tratto stradale e del veicolo finito fuori carreggiata. I carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Lo riporta Prima Chivasso.

