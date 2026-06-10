Schianto tra auto e moto, muore un centauro di 46 anni

Un motociclista di 46 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di ieri, martedì 9 giugno, a Piverone, lungo l’ex statale 228 del lago di Viverone. La vittima è Marco Pascuzzo, residente a Palazzo Canavese. L’uomo viaggiava in sella a una Yamaha R7 quando si è scontrato violentemente con una Bmw con a bordo una famiglia britannica.

Impatto devastante sulla provinciale

L’incidente è avvenuto nel tratto che attraversa il territorio di Piverone. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con ambulanze ed elisoccorso. I medici hanno tentato a lungo di rianimare il motociclista, ma le ferite riportate erano troppo gravi e il decesso è stato constatato sul luogo dello schianto.

A seguito dell’incidente c’è stato l’intervento delle forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e gestire la viabilità. Il traffico è rimasto bloccato per consentire i soccorsi e i rilievi tecnici necessari alla ricostruzione dell’accaduto.

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La ricostruzione dei carabinieri

Secondo i primi accertamenti dei carabinieri della compagnia di Ivrea, la moto procedeva verso Palazzo Canavese quando l’auto avrebbe effettuato un’inversione di marcia per tornare verso il lago di Viverone. La manovra è risultata fatale per il centauro.

Il conducente della vettura rischia ora una denuncia per omicidio stradale. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando ogni dettaglio per chiarire con precisione la dinamica del drammatico incidente.

Comunità sotto choc

La notizia della morte di Marco Pascuzzo si è diffusa rapidamente tra Palazzo Canavese e i paesi vicini, lasciando sgomenta la comunità locale. In molti conoscevano il 46enne e hanno espresso cordoglio alla famiglia nelle ore successive alla tragedia.

Foto d’archivio

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