Camion contromano sull’A26 per dieci chilometri: fermato dalla polizia di Romagnano

Ha percorso circa dieci chilometri contromano lungo l’autostrada A26 Voltri-Sempione prima di essere fermato dalla polizia stradale. Alla guida del mezzo pesante c’era un autista professionale risultato in stato di ebbrezza alcolica. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, intorno alle 22, nel tratto compreso tra Romagnano e Vercelli Est. Fondamentale l’intervento delle pattuglie della Sezione polizia Stradale di Novara – Sottosezione di Romagnano Sesia, coordinate dal Centro operativo polizia Stradale di Torino.

Dieci chilometri di terrore in autostrada

L’allarme è scattato quando la sala operativa ha ricevuto la segnalazione della presenza di un autoarticolato che stava procedendo nella carreggiata opposta rispetto al normale senso di marcia. Una situazione estremamente pericolosa che ha fatto temere il peggio per gli automobilisti in transito sull’A26.

Le pattuglie intervenute hanno immediatamente attivato il dispositivo “safety-car”, rallentando e bloccando il traffico per evitare un possibile scontro frontale. Una manovra delicata che ha consentito di mettere in sicurezza decine di automobilisti e di creare lo spazio necessario per fermare il camion impazzito.

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Il camion fermato all’altezza dell’A4

L’autoarticolato è stato intercettato all’altezza dell’intersezione tra l’autostrada A26 e la A4 Torino-Milano. Gli agenti sono riusciti a bloccare il mezzo pesante e a farlo accostare fuori dalla carreggiata, evitando conseguenze potenzialmente drammatiche.

Secondo quanto ricostruito dagli operatori, il camionista avrebbe imboccato contromano l’autostrada all’altezza dello svincolo di Vercelli Est. Durante il tragitto il mezzo avrebbe urtato più volte il guard-rail, provocando danni sia all’autoarticolato sia alle infrastrutture autostradali.

Tasso alcolemico oltre quattro volte il limite

Durante i controlli successivi al fermo, i poliziotti hanno accertato che il conducente si trovava in evidente stato di ebbrezza alcolica. L’etilometro ha rilevato un tasso pari a 2,18 grammi per litro, quindi oltre quattro volte superiore rispetto al limite consentito dalla legge.

Al termine delle verifiche, l’autista è stato denunciato all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. Nei suoi confronti è stata inoltre contestata la violazione per la circolazione contromano. Scattati anche la revoca della patente di guida e il fermo amministrativo dell’autoarticolato per tre mesi.

Foto redazione

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