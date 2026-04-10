CronacaFuori zona
Schianto contro un’auto parcheggiata, muore motociclista di 25 anni
Tragico impatto dopo una scivolata sull’asfalto: nulla da fare per la vittima.
Schianto contro un’auto parcheggiata, muore motociclista di 25 anni. Tragico impatto dopo una scivolata sull’asfalto: nulla da fare per la vittima.
Schianto contro un’auto parcheggiata, muore motociclista di 25 anni
Perde il controllo della moto, scivola sull’asfalto e si schianta violentemente contro una vettura ferma nel parcheggio lungo la strada. Tragico incidente nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 9 aprile, a Torino, dove un motociclista di 25 anni, Francesco Desario, ha perso la vita dopo aver perso il controllo del mezzo. Lo schianto è avvenuto intorno alle 17 in via Sansovino, non lontano dall’area dell’Allianz Stadium.
Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava percorrendo la strada in sella a una Kawasaki 750 quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo della moto. Il mezzo è scivolato sull’asfalto andando a terminare la sua corsa contro una Hyundai Tucson parcheggiata lungo la carreggiata.
LEGGI ANCHE: Trivero, due giovani all’ospedale dopo uno scontro tra auto e moto
L’intervento dei soccorritori
L’impatto è stato particolarmente violento, ma gli elementi raccolti sul posto fanno ritenere che a risultare fatale sia stato soprattutto l’urto contro l’asfalto. Il corpo del ragazzo, infatti, è stato rinvenuto a diversi metri di distanza rispetto al punto in cui la moto ha colpito l’auto, segno di una dinamica ancora in fase di accertamento.
Immediato l’arrivo dei soccorsi: i sanitari del 118 hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Il decesso è stato constatato poco dopo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, impegnati nei rilievi per chiarire con esattezza quanto accaduto.
Foto d’archivio
Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook