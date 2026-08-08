Schianto contro un camion, pensionato di 77 anni perde la vita

Un uomo di 77 anni ha perso la vita nel Casalese in un incidente stradale avvenuto lungo una strada del territorio. Lo schianto, che ha coinvolto l’auto dell’anziano e un camion, si è verificato nei giorni scorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i soccorsi e i rilievi.

Nonostante il rapido arrivo dei soccorritori, per il pensionato non è stato possibile fare nulla. La violenza dell’impatto gli ha provocato ferite gravissime. Il conducente del mezzo pesante è rimasto coinvolto nell’incidente, mentre la circolazione ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso.

Accertamenti sulla dinamica

Le autorità hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione le cause dello scontro. I rilievi eseguiti sul luogo dell’incidente serviranno a chiarire la sequenza dei fatti e le eventuali responsabilità, mentre i mezzi incidentati sono stati rimossi al termine delle operazioni.

L’area è rimasta presidiata per consentire di lavorare in sicurezza e ripristinare la normale viabilità. La notizia ha rapidamente suscitato cordoglio nella comunità locale, colpita dall’ennesima tragedia sulle strade del territorio.

Un’altra vittima della strada

L’episodio riporta l’attenzione sul tema della sicurezza stradale e sull’elevato numero di incidenti gravi che continuano a verificarsi sulle arterie piemontesi. Ogni sinistro mortale lascia una famiglia nel dolore e una comunità chiamata a riflettere sull’importanza della prudenza alla guida.

Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni per definire ogni dettaglio dell’accaduto. Solo al termine degli accertamenti sarà possibile ricostruire con esattezza la dinamica che ha portato al tragico schianto. Lo riporta Prima Alessandria.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook