Schianto tra furgone e camion in autostrada nel Vercellese

Incidente stradale nel pomeriggio di ieri, martedì 27 maggio, sull’autostrada A4 Torino-Milano nel territorio comunale di Villarboit. Intorno alle 16.30 un furgone e un autocarro si sono scontrati al chilometro 63+650 in direzione Milano. Sul posto sono intervenute una squadra dei vigili del fuoco della Centrale di Vercelli e quella dei volontari di Santhià.

All’arrivo dei soccorritori il furgone aveva terminato la sua corsa ribaltato su un fianco dopo il violento impatto. Gli occupanti dei mezzi erano già fuori dagli abitacoli e sono stati assistiti dai sanitari, che li hanno poi trasportati in ospedale per accertamenti e cure. Presenti anche la polizia Stradale di Novara Est e il personale della viabilità.

I soccorsi in autostrada

Le operazioni di soccorso sono partite rapidamente dopo l’allarme lanciato dagli automobilisti in transito. I vigili del fuoco hanno prestato una prima assistenza alle persone coinvolte e successivamente si sono occupati della messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata dall’incidente.

Il tratto autostradale in direzione Milano ha registrato rallentamenti durante le fasi dei soccorsi e della rimozione dei mezzi incidentati. La presenza dei mezzi di emergenza ha consentito di gestire la viabilità evitando ulteriori criticità in un orario particolarmente trafficato.

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Dinamica al vaglio della polizia

La dinamica dello schianto è ora al vaglio della polizia Stradale di Novara Est, intervenuta per effettuare i rilievi necessari. L’impatto tra il furgone e l’autocarro è stato particolarmente violento, tanto che il mezzo più piccolo si è ribaltato terminando la corsa su un fianco.

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