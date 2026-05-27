CronacaSessera, Trivero, Mosso
Trivero, schianto nella notte contro auto in sosta: conducente ubriaco rischia la denuncia
Incidente all’una del mattino a Valdilana: danneggiati due veicoli parcheggiati, accertamenti affidati ai carabinieri.
Qualche notte fa un uomo alla guida di un’auto ha urtato due vetture in sosta a Trivero, nel comune di Valdilana. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e gli accertamenti successivi al sinistro. Dai controlli effettuati è emerso che il conducente era sotto l’effetto dell’alcol e ora rischia una denuncia.
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Controlli dopo l’impatto
L’incidente si è verificato in piena notte lungo una strada del territorio di Trivero. L’auto condotta dall’uomo ha centrato due mezzi parcheggiati, provocando danni ai veicoli coinvolti. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati i carabinieri per mettere in sicurezza l’area e ricostruire la dinamica dello schianto.
Dopo gli accertamenti eseguiti dai militari dell’Arma, il conducente è risultato positivo all’alcol. Per lui si profila ora il deferimento all’autorità giudiziaria. Gli investigatori stanno completando tutta la documentazione relativa all’accaduto, compresi i rilievi effettuati durante la notte.
Foto redazione
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