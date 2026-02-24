Schianto mortale sulla A26: perde la vita un 22enne. Il giovane è finito contro il guard-rail mentre stava viaggiando in moto: nulla da fare per lui.

Schianto mortale sulla A26: perde la vita un 22enne

Dramma nel pomeriggio di ieri, lunedì 24 febbraio, lungo la bretella autostradale A26/A7 in direzione Tortona. Un motociclista di 22 anni, Gabriele Vario, originario di Passirano, ha perso la vita in seguito a un violento incidente.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava viaggiando verso il capoluogo lombardo insieme a un amico, anch’egli in sella a una moto, quando avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo. La due ruote è finita contro il guard-rail e l’impatto è stato fatale.

L’intervento dei soccorritori

Immediato l’allarme ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso di Azienda Zero, un’ambulanza e il personale sanitario del 118. Presenti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. Nonostante la rapidità dell’intervento e i tentativi di rianimazione, per il 22enne non c’è stato nulla da fare.

Le cause che hanno portato alla perdita di controllo della moto sono ora al vaglio delle autorità competenti, che stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Foto d’archivio

