Trivero, schianto nella zona di Stavello: motociclista finisce in ospedale

Incidente nella zona del Bocchetto di Stavello, a Trivero: una moto e un’auto sono entrate in collisione nel pomeriggio di sabato 27 giugno. Alla guida della due ruote c’era un uomo del 1978 residente a Vercelli, mentre la vettura era condotta da un uomo del 1967 di Novara.

Sull’auto viaggiava anche una donna del 1968, anche lei novarese. Dopo l’impatto sono stati attivati i soccorsi e sul posto sono arrivati i carabinieri di Mottalciata, incaricati di ricostruire la dinamica dell’accaduto e di effettuare i rilievi necessari.

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Motociclista al pronto soccorso

Ad avere la peggio è stato il motociclista, accompagnato al pronto soccorso per le cure e gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non sono gravi. Nessuna conseguenza fisica, invece, per il conducente dell’auto e per la passeggera.

L’incidente ha creato qualche rallentamento durante le operazioni di soccorso e di sgombero dei mezzi tramite carro-attrezzi. Si tratta di una strada molto frequentata soprattutto nei fine settimane e per ragioni turistiche. Gli accertamenti dei carabinieri serviranno a chiarire le cause dello scontro e le eventuali responsabilità.

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