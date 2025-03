Schianto sulla A4, paura per una scolaresca in gita. Un pullman con a bordo 44 bambini e insegnanti ha tamponato un tir.

Schianto sulla A4, paura per una scolaresca in gita

Paura per una scolaresca di Ivrea in gita che ha avuto un incidente lungo la A4. Il bus con 44 bambini e insegnanti diretti nella Bergamasca ha tamponato un tir. Lo scontro è avvenuto l’altra mattina in direzione Venezia, all’altezza dell’uscita di Cormano. Lo riportano i colleghi di Prima il Canavese.

Per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale, il mezzo ha tamponato un Tir e si è schiantato contro il guardrail.

LEGGI ANCHE: Gruppo di studenti intossicati al ritorno da una gita

Gravi ferite per il conducente

Ad avere la peggio è stato il conducente del bus, un uomo di 43 anni, trasportato in condizioni gravissime all’ospedale Niguarda con codice rosso. Due insegnanti e due bambini sono rimasti feriti e sono stati ricoverati in codice giallo: gli adulti al Bassini di Sesto San Giovanni, mentre i piccoli al San Raffaele di Segrate.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti due mezzi dei Vigili del Fuoco di Milano, che hanno messo in sicurezza l’area e affidato i feriti alle cure dei sanitari. L’autostrada è rimasta bloccata per circa un’ora. Fortunatamente, il resto della scolaresca è rimasto illeso.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook