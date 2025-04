Schianto tra auto e moto, muore centauro di 24 anni. Trasportata in ospedale in codice giallo la donna di 50 anni alla guida della vettura.

Schianto tra auto e moto, muore centauro di 24 anni

Tragedia nell’Alessadrino l’altra sera, con un giovane motociclista che ha perso la vita dopo lo scontro con un’auto. Come riportano i colleghi di Prima Alessandria, l’impatto è avvenuto quasi all’altezza del casello autostradale di Alessandria Est, nei pressi di un distributore di carburante.

Il giovane alla guida della moto, Andrea Gatto 24enne di Lobbi, è deceduto nonostante l’intervento del personale del 118. Ferita la donna di 50 anni alla guida dell’auto, trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Alessandria.

LEGGI ANCHE: Ragazza in moto precipita in una scarpata lungo la Cremosina a Valduggia

Le indagini sulla dinamica

Dalle prime informazioni, sarebbe stato il giovane motociclista a perdere il controllo del mezzo e a schiantarsi contro l’auto che viaggiava in senso opposto. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenute la polizia stradale e i vigili del fuoco. Per il giovane non c’è stato nulla da fare: troppo gravi i traumi arrecati dall’impatto.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica con maggiore precisione, e per capire come mai il giovane motociclista abbia perso il controllo del suo mezzo.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook