Schianto tra auto e moto: una giovane lotta dopo il grave incidente

Grave incidente l’altro pomeriggio poco prima delle 18 la strada delle Grange, nel Vercellese, tra l’incrocio con strada Erbade e la frazione San Genuario. Una ragazza di 22 anni di Crescentino è rimasta seriamente ferita nello scontro tra la moto su cui viaggiava e un’auto. Il suo nome è Valentina Vogliotti.

L’urto è stato particolarmente violento. La giovane è stata sbalzata dal mezzo ed è finita contro il parabrezza della vettura prima di cadere sull’asfalto. Le sue condizioni sono apparse subito molto serie ai soccorritori arrivati rapidamente sul posto insieme alle forze dell’ordine.

Trasporto urgente al Cto

Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. La 22enne è stata trasferita d’urgenza al Cto di Torino, dove i medici l’hanno sottoposta a un intervento chirurgico. Restano ore di forte apprensione per familiari, amici e conoscenti della giovane.

Valentina Vogliotti è conosciuta anche per il suo lavoro nella pizzeria “Vecchio ritrovo” di Palazzolo. La notizia del grave incidente si è diffusa rapidamente tra Crescentino e i paesi vicini, dove in molti stanno seguendo con preoccupazione gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

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Indagini sulla dinamica

I carabinieri delle stazioni di Crescentino e Ronsecco stanno effettuando i rilievi per ricostruire con precisione quanto accaduto lungo il tratto stradale interessato dall’incidente. Gli accertamenti serviranno a chiarire le cause dello scontro e le eventuali responsabilità dei conducenti coinvolti.

La circolazione nella zona ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e durante i rilievi eseguiti dai militari. L’area è rimasta presidiata fino al completamento delle verifiche necessarie per la ricostruzione dell’accaduto.

Foto d’archivio

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