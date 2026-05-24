Un uomo di 65 anni è morto l’altro pomeriggio a Casale Monferrato, dopo uno scontro tra la bicicletta su cui viaggiava e un’auto. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Trino e via Milano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la polizia locale.

Dramma in strada

L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio, quando alcuni automobilisti hanno segnalato il violento impatto avvenuto lungo una delle arterie cittadine più trafficate. Il ciclista è finito a terra dopo la collisione con una vettura e le sue condizioni sono apparse subito gravissime.

Quando l’equipe sanitaria è arrivata sul luogo dell’incidente, il 65enne era già in arresto cardiaco. I sanitari hanno avviato immediatamente le manovre di rianimazione, proseguite per diversi minuti direttamente sull’asfalto, ma ogni tentativo si è rivelato inutile.

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Indagini sulla dinamica

Intanto gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi di prassi per ricostruire con precisione quanto accaduto tra via Trino e via Milano. Gli agenti hanno raccolto testimonianze e verificato la posizione dei mezzi coinvolti per chiarire le responsabilità dello schianto. La notizia della morte del ciclista ha rapidamente colpito la comunità di Casale Monferrato, dove l’uomo era ben conosciuto.

Foto d’archivio

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