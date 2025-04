Scialpinista 26enne precipita e muore sotto gli occhi della compagna. Tragedia nella zona del Monviso: quattro ore di ricerche prima di ritrovare il corpo senza vita.

Scialpinista 26enne precipita e muore sotto gli occhi della compagna

L’allarme è stato lanciato intorno alle 11.30, ma solo verso le 15.30 le squadre di soccorso sono riuscite a raggiungere il corpo ormai senza vita. Tragedia l’altra mattina sulle pendici del Monviso, dove un 26enne ha perso la vita dopo una terribile caduta. La vittima si chiamava Samuel Tamagnone, ed era un giovane piemontese ricercatore a Trieste, dove stava anche perfezionando gli studi.

Il giovane era salito in quota con la sua compagna, che l’ha visto cadere davanti ai propri occhi. E’ stata lei infatti a lanciare l’allarme.

LEGGI ANCHE: Scialpinista di 34 anni muore travolto da valanga nella zona del Grand Combin

L’intervento dei soccorritori

Sul posto è stato inviato il servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero Piemonte. La zona dell’incidente è stata sorvolata, ma senza esito: anche perché nel frattempo le condizioni meteo stavando evolvendo verso il peggio, rendendo difficoltosa tutta l’operazione.

Intanto, tramite contatto telefonico, si accompagnava la ragazza lungo la discesa fino al Pian del Re. Veniva poi portata in quota una squadra di soccorritori che ha proceduto camminando fino a ritrovare il corpo ormai senza vita di Samuel. In seguito all’autorizzazione della procura, il corpo è stato recuperato tramite toboga e trasportato via terra fino al Pian del Re. Qui è stato consegnato alle autorità per le operazioni di polizia giudiziaria.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook