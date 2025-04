Scialpinista di 34 anni muore travolto da valanga nella zona del Grand Combin. L’uomo era diretto con un amico verso il bivacco Valsorey.

Scialpinista di 34 anni muore travolto da valanga nella zona del Grand Combin

Una valanga ha fatto una vittima nella giornata di ieri, giovedì 3 aprile, alle pendici del Grand Combin. La zona della disgrazia è in territorio svizzero, non lontano dal confine con l’Italia. La vittima è uno scialpinista elvetico di 34 anni, impegnato in un’escursione con un amico.

Lasciato il rifugio di Chanrion, i due erano diretti verso il bivacco Valsorey. Lo riportano i colleghi di Aosta Sera.

La tragedia nel primo pomeriggio

Erano circa le 14.20 quando i due, mentre scendevano con gli sci verso il bivacco, sono stati investiti da una valanga. Uno è rimasto sotto, l’altro amico ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenute anzitutto due guide che si trovavano al bivacco Valsorey. Con l’Artva sono riusciti a individuare la vittima e a disseppellirla dalla neve.

L’equipaggio di Air Glaciers, assieme a due unità cinofile da valanga, è nel frattempo giunto, ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare la morte dello sciatore.

