Una scialpinista ferita viene recuperata con un gatto delle nevi

L’elicottero non ha potuto alzarsi a causa del maltempo, così il Soccorso alpino ha usato un altro mezzo. 

Una scialpinista ferita viene recuperata con un gatto delle nevi. L’elicottero non ha potuto alzarsi a causa del maltempo, così il Soccorso alpino ha usato un altro mezzo.

Una scialpinista con una probabile frattura a una gamba è stata al centro di un complesso e insolito intervento del Soccorso alpino valdostano nella zona di Flassin, nella Valle del Gran San Bernardo. E’ accaduto ieri, domanica 21 dicembre. Lo riportano i colleghi di Aosta Sera.

Impossibilitati a intervenire con l’elicottero per meteo avverso, i tecnici del Soccorso alpino valdostano, hanno recuperato la donna, a quota 2200 metri, via terra con l’aiuto di un gatto delle nevi messo a disposizione dal personale di soccorso piste del comprensorio di Flassin. Grazie al mezzo i soccorsi sono stati agevolati nella fase di avvicinamento e nel recupero successivo.
Gli operatori al lavoro

Ad operare è stata una squadra composta da tecnici del Soccorso alpino valdostano, da una unità della stazione Sav della Valpelline e dal medico che ha raggiunto il gruppo di sci alpinisti con la donna ferita poco dopo le ore 15.30 rientrando poi a valle. La paziente, affidata alle cure del personale sanitario 118 per il trasferimento in Pronto Soccorso, è stata successivamente avviata alla fase diagnostica all’ospedale Parini di Aosta mentre i compagni sono stati accompagnati ad Aosta.

