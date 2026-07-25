Scivola sul sentiero in montagna, escursionista salvata dal Soccorso alpino

Un’escursionista di 45 anni è rimasta ferita l’altra mattina lungo un sentiero nei pressi della passerella sul torrente Chiobbia, nel territorio di Piedicavallo. La donna è caduta durante la camminata, riportando una lesione a una gamba che le ha impedito di proseguire autonomamente. L’allarme è stato lanciato al 112, che ha attivato il Soccorso alpino e speleologico piemontese.

L’infortunio è avvenuto in una zona non raggiungibile direttamente dai mezzi di soccorso. Per questo motivo è stato necessario l’intervento della stazione Valle Cervo, che ha inviato sul posto una squadra specializzata con un fuoristrada per raggiungere rapidamente la donna.

Recupero in sicurezza

Una volta individuata l’escursionista, i tecnici hanno immobilizzato l’arto ferito per evitare ulteriori conseguenze durante le operazioni di recupero. Successivamente la donna è stata calata in sicurezza lungo un breve tratto di pendio e accompagnata a piedi fino alla strada carrozzabile.

Ad attendere la squadra c’era un’ambulanza del 118. Dopo le prime cure ricevute sul posto, la quarantacinquenne è stata trasferita all’ospedale di Ponderano, dove è stata sottoposta agli accertamenti necessari e alle cure del caso.

LEGGI ANCHE: Monte Rosa, quattro alpinisti salvati dopo ore di paura sulla Punta Giordani

Intervento concluso senza complicazioni

Le operazioni di soccorso si sono svolte regolarmente e si sono concluse dopo l’affidamento della donna ai sanitari. La rapidità dell’intervento ha consentito di prestare assistenza in tempi contenuti nonostante le difficoltà legate all’ambiente montano. Lo riporta La Provincia di Biella.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook