Ucciso da un malore in autostrada, cordoglio nel Vercellese. Piergianni Gariglio aveva solo 59 anni: era un grande appassionato di sport.

«Sconcerto e dolore per la notizia luttuosa che ha colpito il nostro paese, per l’improvvisa e prematura scomparsa dell’ancor giovane e sportivo nostro concittadino Piergianni Gariglio. In questo triste accadimento, a nome della comunità Borgodalese, esprimiamo le più sentite condoglianze e vicinanza a Gisella, Carlotta, Andrea ed a tutti i famigliari». Con queste parole il sindaco Pier Mauro Andorno commenta la scomparsa del suo concittadino.

L’ uomo di 59 anni residente a Bordo d’Ale è morto la scorsa mattina sull’autostrada Torino-Milano all’altezza di Chivasso Centro in direzione Milano.

Un malore mentre era alla guida

Come riportano i colleghi di Prima Vercelli, Il borgodalese si è sentito male mentre era alla guida: è ancora riuscito ad accostare e fermarsi sulla corsia di emergenza, evitando un incidente che poteva avere gravi conseguenza per altri.

Alcuni automobilisti che hanno capito il problema si sono subito fermati e, con notevole prontezza di riflessi, hanno bloccato un’ambulanza che in quel momento transitava sul posto.

I soccorsi sono quindi stati pressoché immediati ed è stata subito contattata l’ambulanza medicalizzata di Chivasso che giunta sul posto ha proseguito con il massaggio cardiaco che era stato avviato. Ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per salvare la vita a Piergianni.

