Scontro con un’auto, furgone carico di medicinali si ribalta nel canale. Intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona interessata.

Scontro con un’auto, furgone carico di medicinali si ribalta nel canale

Rocambolesco incidente lungo la strada provinciale “Favriasca”, nel tratto che collega Favria a Front, nelle vicinanze di Rivarolo Canavese. A seguito di una collisione tra due veicoli, un furgone adibito al trasporto di medicinali è finito fuori strada, terminando la propria corsa capovolto nel canale di scolo che costeggia la carreggiata. Lo riporta Prima il Canavese.

L’allarme al numero unico 112 è scattato intorno alle 15, dalla zona di borgata Chiarabaglia. Nell’impatto sono rimaste coinvolte una Lancia Ypsilon e un Citroën Berlingo. Proprio quest’ultimo, dopo l’urto, ha perso stabilità, uscendo dalla sede stradale e ribaltandosi nel fossato laterale.

Le operazioni di soccorso

La scena ha attirato l’attenzione di automobilisti e residenti, con il traffico che ha subito rallentamenti per consentire i soccorsi e i rilievi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Ivrea, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi e ad accertare le condizioni delle persone coinvolte. Nonostante la dinamica e l’impressionante posizione del furgone, non si registrano feriti.

Particolare cautela è stata adottata per il carico trasportato dal van, composto da medicinali, al fine di verificare eventuali danni o dispersioni. Spetta ora ai carabinieri di Rivarolo Canavese ricostruire con precisione l’accaduto: gli accertamenti effettuati sul posto serviranno a chiarire le responsabilità e le cause che hanno portato al violento impatto e al successivo ribaltamento.

