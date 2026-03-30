Scontro tra due auto a Brusnengo: tre persone in ospedale. Coinvolta anche una 27enne residente a Gattinara.

Scontro tra due auto a Brusnengo: tre persone in ospedale

Incidente stradale nel pomeriggio di ieri, sabato 28 marzo, a Brusnengo, dove intorno alle 16 si è verificato un violento scontro tra due vetture nei pressi di un distributore di carburante.

A bordo dei mezzi coinvolti c’erano una giovane donna, classe 1999, residente a Gattinara, alla guida di una Lancia Ypsilon, e una donna del 1954 residente a Biella, al volante di una Renault Captur. Su quest’ultima viaggiava anche un passeggero. L’impatto è stato particolarmente violento e ha richiesto l’intervento dei soccorsi sanitari.

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I soccorsi e le condizioni dei feriti

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. Tutti i coinvolti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti, ma fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazione.

I carabinieri stanno lavorando per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e le cause che hanno portato allo scontro tra i due veicoli.

Foto d’archivio

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