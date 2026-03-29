Auto si schianta contro un palo, muore ragazzo di 21 anni. Tragedia all’alba nella zona di Suno: ferito un amico che viaggiava con la vittima.

Auto si schianta contro un palo, muore ragazzo di 21 anni

Tragedia nella notte a Suno, lungo la strada provinciale 229 che collega Borgomanero a Novara. Un ragazzo di 21 anni ha perso la vita in seguito a un violento incidente stradale avvenutoprima dell’alba. Lo riporta il Corriere di Novara.

A dare l’allarme, intorno alle 5, è stato un carabiniere di passaggio che, transitando nell’abitato di Suno all’altezza della birreria Tresca, si è imbattuto in un’auto appena schiantata contro alcuni pali della luce. All’interno del veicolo, il passeggero, un giovane di 21 anni originario della provincia di Pavia, era già deceduto sul colpo.

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La dinamica dello schianto

Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, la vettura viaggiava a velocità sostenuta quando ha perso il controllo, andando a impattare violentemente contro un palo dell’illuminazione pubblica, per poi colpirne un secondo. L’urto è stato particolarmente violento e ha provocato gravi conseguenze per gli occupanti.

In auto si trovavano due giovani: la vittima sedeva sul lato passeggero, mentre il conducente, un ragazzo di 23 anni, è rimasto ferito. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato all’ospedale di Borgomanero in codice giallo.

I soccorsi e i rilievi

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del distaccamento di Borgomanero, giunti già nelle prime fasi dell’emergenza, insieme ai volontari di Oleggio. Le operazioni si sono concentrate anche nella ricerca del secondo occupante, che sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo a seguito dell’impatto.

Presenti anche i carabinieri delle compagnie di Novara, Arona e Trecate e gli agenti della polizia locale per i rilievi e la gestione della viabilità.

Strada chiusa per ore

L’incidente ha causato il crollo di alcuni pali della luce, rendendo necessario il blocco del traffico lungo la provinciale per diverse ore, fino alla completa messa in sicurezza dell’area. Sono ora in corso ulteriori accertamenti per chiarire con precisione la dinamica del sinistro.

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