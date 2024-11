Scontro fra due auto alla rotonda di Roasio. LE FOTO

Scontro fra due auto alla rotonda di Roasio. Le vetture sono rimaste molto danneggiate, ma per fortuna nessun ferito.

Impatto fra due auto l’altra sera alla rotonda che collega l’abitato di Roasio alla strada provinciale 142. Lo scontro è avvenuto tra una Bmw e una Fiat Panda, entrambe danneggiate nella parte anteriore sinistra.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce rossa Gattinara e gli agenti della polizia stradale Varallo per i rilievi del caso. Per fortuna i due conducenti sono usciti dall’incidente pressoché illesi. Non così le vetture, che sono state portate via con il carroattrezzi.

