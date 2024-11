Scontro fra due auto nel Vercellese, i conducenti in ospedale. Uno dei due ha dovuto essere estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco.

Nella tarda mattinata di ieri, lunedì 4 novembre, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris è intervenuta nella frazione Gerbidi sulla Sp03 per un incidente stradale. Due vettura hanno impattato per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Due persone in ospedale

All’arrivo sul posto la squadra dei vigili del fuoco ha provveduto alla estricazione di uno dei due conducenti mediante tecniche primo soccorso sanitario. La persona è poi stata successivamente trasportata in ospedale insieme ad un’altra coinvolta. Intervenuti sul posto anche gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri di zona, che hanno effettuato i rilievi del caso.

