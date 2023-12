Scontro frontale tra due auto, muore poliziotto di 54 anni. Forse un sorpasso azzardato all’origine della tragedia: l’agente ha cessato di vivere poco dopo l’impatto.

Scontro frontale tra due auto, muore poliziotto di 54 anni

C’è forse un sorpasso azzardato all’origine del terribile scontro frontale nel quale l’altro giorno ha perso la vita un poliziotto di 54 anni. Il tragico incidente si è verificato lungo la strada statale che attraversa Carentino, nelle vicinanze di Alessandria.

La vittima è Giuseppe “Pino” Assumma, un poliziotto in servizio alla Stradale di Alessandria. Assumma stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro quando la sua Dacia è stata coinvolta in una collisione frontale con un’altra vettura, una Mercedes. Secondo i primi rilievi e le notizie riportati dai giornali della zona, il conducente dell’altra auto era forse impegnato in una manovra di sorpasso a un camion, e non è riuscito a evitare l’impatto con la vettura di Assumma. Ma è un’ipotesi ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

LEGGI ANCHE: Frontale tra due auto: perdono la vita entrambi i conducenti

L’intervento dei soccorritori

L’impatto è stato rovinoso e ha causato gravissimi traumi al poliziotto e ferito l’altro conducente, che è stato trasportato in ospedale al Santi Antonio e Biagio con codice giallo. Assumma ha cessato di vivere poco dopo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il personale medico del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, quest’ultimi incaricati di condurre le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

La procura di Alessandria è stata informata del sinistro e valuterà eventuali responsabilità a carico del conducente rimasto ferito. Al momento, non sono stati presi provvedimenti nei confronti di quest’ultimo.

Domani il funerale

I funerali di Giuseppe Assumma, conosciuto affettuosamente come ‘Pino’, si terranno domani, mercoledì 27 dicembre, alle 10.30 nella parrocchia dei Santi Vittore e Corona di Incisa Scapaccino. La salma sarà trasportata dalla casa funeraria Bagliano di Alessandria.

Foto d’archivio