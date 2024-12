Scontro tra due auto nel Vercellese: persona estratta dalle lamiere. Intervento dei vigili del fuoco e degli operatori del 118.

Scontro tra due auto nel Vercellese: persona estratta dalle lamiere

Incidente stradale nel Vercellese avvenuto nella prima mattinata di oggi, venerdì 20 dicembre. Poco dopo le 7.30, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris è infatti stata chiamata a intervenire sulla strada provinciale 1 dentro l’abitato di Crescentino per uno scontro che ha coinvolto due vetture.

Uno dei conducenti resta incastrato nell’abitacolo

Arrivata sul posto, la squadra dei vigili del fuoco ha collaborato con i sanitari del 118 di Lauriano per estrarre uno dei due conducenti che era rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo. Successivamente gli operatori hanno messo in sicurezza entrambe le vetture. Il peronale medico ha poi accomnpagnato questa persona al pronto soccorso per gli accertamenti di prassi.

Presenti sul posto anche i carabinieri di Crescentino, che hanno eseguito i rilievi. Starà a loro ricostruire la dinamica dell’episodio e attribuire le eventuali responsabilità di quanto accaduto.

