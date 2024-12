Gattinara, schianto alla rotonda: lunghe code all’ingresso della città. Impatto tra due autovetture nella prima serata di ieri.

Gattinara, schianto alla rotonda: lunghe code all’ingresso della città

Violento scontro poco dopo le 19 alle alla rotonda che collega corso Valsesia con viale Marconi a Gattinara. E’ accaduto nella prima serata di ieri, giovedì 19 dicembre. Si ratta della rotatoria che rappresenta l’ingresso della città per chi arriva da Serravalle o Romagnano: da lì si può entrare in centro oppure fare la circonvallazione.

A scontrarsi sono state una Citroen C3 e una Dacia Duster, che hanno riportato entrambe notevoli danni dopo l’impatto. Per fortuna i due conducenti ne sono invece usciti pressoché illesi. Il boato dello scontro è stato sentito in tutta la zona.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto per i rilievi di prassi sono intervenuti i carabinieri di Gattinara e di Borgosesia, affiancati dalla polizia stradale di Varallo. Notevoli i disagi e i rallentamente per il traffico: come detto, si tratta di un punto di grande passaggio, e l’incidente ha creato lunghe code prima che si riuscisse a liberare il tratto interessato. A portare via le due vetture sono stati i carriattrezzi dell’Officina Ferraris di Romagnano.

