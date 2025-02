Scontro tra due autovetture, uno dei conducenti in codice rosso. Impatto nella pianura vercellese, un uomo era rimasto prigioniero delle lamiere.

Scontro tra due autovetture, uno dei conducenti in codice rosso

Due auto pesantemente danneggiate e un uomo finito al pronto soccorso con codice rosso dopo essere stato estratto dalle lamiere della propria vettura. E’ il bilancio di un incidente avvenuto nella mattinata di ieri, martedì 25 febbraio, poco dopo le 8.30. Lo riportano i colleghi di Prima Vercelli.

Una squadra dei vigili del fuoco della Centrale di Vercelli è intervenuta sulla strada provinciale 596 in direzione Palestro per uno scontro avvenuto tra due autovetture.

Un uomo gravemente ferito

All’arrivo sul posto, la squadra dei vigili del fuoco ha provveduto alla estricazione mediante tecniche Tpss (tecniche di primo soccorso sanitario) di uno degli occupanti, un uomo di 40 anni trasportato in codice rosso all’ospedale di Novara. Intanto l’altro conducente era già venuto fuori dall’abitacolo in autonomia, e veniva sottoposto alle cure dei sanitari. Per lui nulla di grave.

Presenti sul posto anche gli agenti delle polizia locale per i rilievi del caso. Starà a loro ricostruire la dinamica dell’episodio e stabilire le eventuali responsabilità.

