Tir perde il rimorchio, sfiorata la tragedia. Il cassone si è sganciato e ha invaso la corsia opposta: per fortuna non passava nessuno.

Tir perde il rimorchio, sfiorata la tragedia

Se in quel momento passava qualche auto, sarebbe stato un incidente devastante. Nella giornata di ieri, lunedì 24 febbraio, un autoarticolato che stava percorrendo in direzione nord la statale 33 del Sempione ha “perso” il rimorchio. Il cassone si è sganciato dalla motrice all’interno di una galleria, e ha cominciato a viaggiare in contromano sulla corsia opposta, finché si è fermato. E’ accaduto poco prima di mezzogiorno.

Per fortuna in quegli istanti non stava sopraggiungendo nessun veicolo, altrimenti rischiava un drammatico frontale con il pesante rimorchio.

LEGGI ANCHE: Camion in fiamme lungo la strada provinciale, distrutto il rimorchio

L’intervento del personale di soccorso

Sul posto, come riporta La Prealpina, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola. Il rimorchio era carico di tondini di acciaio per edilizia: è stato spostato utilizzando una gru del soccorso stradale.

Sul posto sono intervenute anche le squadre di Anas e i carabinieri. La statale è stata chiusa completamente per circa un’ora e si continua tuttora a circolare a senso unico alternato, in attesa che si completino le operazioni di rimozione del rimorchio.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook