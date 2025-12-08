Scontro tra moto e auto: 14enne gravemente ferito. Il ragazzo è stato portato d’urgenza al Cto di Torino dagli operatori sanitari.

Scontro tra moto e auto: 14enne gravemente ferito

Grave incidente stradale nella prima serata di ieri, domenica 7 dicembre, a Volpiano, nel Torinese. Intorno alle 18.30, in via Meana, una moto guidata da un ragazzo di 14 anni si è scontrata con un’auto. L’impatto è stato particolarmente violento e ha causato serie ferite al giovane motociclista.

La dinamica del sinistro è ancora in fase di ricostruzione da parte delle forze dell’ordine, intervenute per effettuare i rilievi e ascoltare i testimoni. Non è ancora chiaro se uno dei due veicoli stesse effettuando una manovra azzardata o se elementi come l’illuminazione o le condizioni dell’asfalto possano aver contribuito allo scontro.

L’intervento dei soccorritori

Immediata la richiesta di soccorso: sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 di Azienda Zero. I sanitari, dopo una prima valutazione, hanno riscontrato nel giovane un politrauma e diverse fratture, tali da rendere necessario un intervento più rapido e specialistico. Dopo essere stato stabilizzato sul luogo dell’incidente, è stata quindi attivata la squadra del Servizio regionale di elisoccorso.

L’elicottero, atterrato in un’area vicina alla strada, ha trasportato il 14enne in codice rosso al Cto di Torino, centro di riferimento regionale per la traumatologia. Nonostante la gravità delle ferite, il ragazzo era sveglio e cosciente al momento del trasferimento.

Indagini per definire la dinamica

Il tratto di via Meana è rimasto parzialmente chiuso al traffico per consentire le operazioni dei soccorsi e i rilievi tecnici. L’incidente ha destato forte apprensione tra i residenti della zona, molti dei quali sono scesi in strada richiamati dalle sirene e dalle luci dei mezzi di emergenza.

Le autorità stanno ora lavorando per chiarire con precisione le cause dello scontro e verificare eventuali responsabilità. Nel frattempo, la comunità di Volpiano resta in attesa di aggiornamenti sulle condizioni del giovane, affidato alle cure dei medici del Cto.

