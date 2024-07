Scontro tra auto e moto, muore centauro di 61 anni. Si sospetta che all’origine dell’incidente ci sia un’inversione di marcia della vettura.

Scontro tra auto e moto, muore centauro di 61 anni

Secondo i primi rilievi, l’incidente potrebbe essere stato innescato dal fatto che l’auto ha fatto un’inversione di marcia lungo la strada provinciale. La moto stava sopraggiungendo e non c’è stato modo di evitare l’impatto. E’ questa la prima ricostruzione (ovviamente da verificare) dello scontro mortale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 25 luglio all’uscita da Biella in direzione Ponderano.

Nell’impatto ha perso la vita Andrea Sartori, 61 anni.

L’intervento dei soccorritori

Lanciato l’allarme da parte di altri automobilisti, sul posto sono arrivati gli operatori del 118, che hanno provato a rianimare il motociclista, ma purtroppo senze esito. Come riporta La Provincia di Biella, troppo grave il trauma subito nell’impatto.

Sono arrivati intanto anche i vigili del fuoco di Biella che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e della zona. Visitato anche il conducente della vettura, che era invece in buone condizioni. Sul posto è anche intervenuta la polizia per i rilievi e le indagini del caso. Starà a loro definire in modo previso la dinamica dell’evento e le eventuali responsabilità.

